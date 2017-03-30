تمكنت المؤسسات التأمينية بقنا، بالتنسيق مع الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات، الخميس، من ضبط تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من مخدر البانجو، بمركز نجع حمادى.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد هندى مدير المباحث بقنا، تفيد قيام تاجر المخدرات بمركز نجع حمادى، بتوزيع كمية من مخدر البانجو على أعداد من المتعاطين، وعقب التأكد من صحة المعلومات تم توجيه قوة تأمينية وتمكن ضباط مباحث مركز نجع حمادى، من ضبط المتهم م.ح 30 سنة، وبحوزته 3 لفافات من مخدر الباجو وزنت 3 كيلو.

وعلى صعيد متصل، تمكنت الحملة التأمينية من ضبط عمر.م 35 سنة، وبحوزته بندقيتين، وبمناقشة المتهم الأول، أعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والثانى بقصد الإتجار فى الأسلحة اللهيب ية، تم تحرير المحضرين اللازمين، وأخطر اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، وباشرت النيابة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين