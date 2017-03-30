بدأت إدارة مرور دمياط فى تنفيذ أعداد من الضوابط التى قررها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط والخاصة بمركبة التوكتوك حيث نظمت إدارة مرور دمياط بإشراف العقيد خالد عمارة مدير الإدارة حملة للبدء فى تنفيذ هذه الضوابط بمدينة الزرقا وخاصة قرار عدم وضع ستائر من أى صنف داخل التوكتوك.

ونبهت الحملة على تنفيذ جميع الضوابط الخاصة بالتوكتوك خلال 15 يوما، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان محافظ دمياط قد عقد اجتماعا بداية هذا الأسبوع مع مدير إدارة مرور دمياط تم خلاله وضع أعداد من الضوابط لتسيير مركبة التوكتوك بمحافظة دمياط.