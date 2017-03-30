اصدر رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق اليوم الخميس إن بلاده وافقت على تسليم جثة كيم جونج نام أخى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إلى كوريا الشمالية بطلب من أسرته.

وقتل أخو زعيم كوريا الشمالية فى حادث غامض فى مطار كوالالمبور.

واصدر عبد الرزاق إن كوريا الشمالية سمحت لتسعة ماليزيين بمغادرتها بعد أن منعتهم من السفر.

واصدر عبد الرزاق فى بيان لم يرد فيه ذكر صريح للقتيل الكورى الشمالى “بالإضافة جراء ذلك ، بعد اكتمال تشريح جثة المتوفى ووصول خطاب من أسرته أقر الطبيب الشرعى تسليم الجثة.”





المصدر : مصر ناين