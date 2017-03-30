أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن توصل النادى لاتفاق مع المدرب البرتغالى أوجستو إيناسيو لتدريب الفريق فى المرحلة المقبلة خلفا لمحمد حلمى المدير الفنى الحالي.

وأكد مرتضى فى تصريحاته اليوم لوكالة أنباء الشرق الأفى منتصف ، أن المدرب البرتغالى سيصل القاهرة مساء اليوم للاتفاق النهائى على تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد تفضيل مجلس الإدارة واللجنة الفنية له عن باقى المدربين المرشحين.

واعتبر مرتضى حضور 1572 عضوا فى اليوم الأول للجمعية العمومية للزمالك حدثا تاريخيا، على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانونى، مشيرا إلى أن حضور هذا الأعداد من الأعضاء فى اليوم الأول انتصارا للجمعية العمومية للزمالك، لافتا إلى أنه على ثقة من اكتمال النصاب القانونى بكره.

وعن جلسته مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة أمس، اصدر رئيس الزمالك :” إن الجلسة مثمرة، عرضنا وجهة نظر النادى، وعرض هانى أبو ريدة وجهة نظر اتحاد الكرة”، مؤكدا أن الوزير لايوجد شيء بيده فى أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة .. مثنيا على دوره فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين .

وأظهر مرتضى أنه سينتظر قرار الجمعية العمومية بكره فى انسحاب الفريق من الدورى، وأنه سيرضخ لرآى الجمعية العمومية ايا كان قرارها، وأكد رئيس الزمالك أن هانى أبو ريدة سوف يحضر الجمعية العمومية للنادى بكره، وسوف يعقد معه اجتماعا لمناقشة ملف الأزمة بين الزمالك واتحاد الكرة.

واختتم مرتضى تصريحاته قائلا :” فى حالة ما قررت الجمعية العمومية الانسحاب، سوف يطلب من الفريق الرجوع من الإسكندرية وعدم خوض لقاء سموحة فى الدورى السبت المقبل”.

المصدر : مصر ناين