تمكن رجال مباحث البحيرة ، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة ، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من كشف لغز مصرع ربة منزل وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها لحدوث مشادة كلامية بينهما قام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب بقطعة خشبية مما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة ، تلقى إخطارا من إدارة واجبة النجدة بوجود جثة لسيدة داخل شركة الشروق للاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية الكائنة بالطريق الدولي الساحلي بناحية عزبة شحاتة دائرة مركز واجبة كفر الدوار.

انتقلت القيادات التأمينية وبالفحص تبين وجود جثة ” أمل ا ع ” ربه منزل زوجة ” محمود ع ا ” خفير خصوصي بذات الشركة ومقيما المحروسة الجديدة – الرمل إسكندرية مسجاة على ظهرها داخل غرفة محل إقامتهما بالشركة المشار إليها ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح رضي بفروه الرأس وآخر قطعي بإصبع الخنصر باليد اليسري وكدمات بالظهر والفخذين واليد اليمنى.

وبسؤال زوجها قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجته ل خلافات زوجية بينهما قام علي إثرها بالتعدي عليها بالضرب بقطعة خشبية مما أدي لإصابته التي أودت بحياتها .

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .

المصدر : مصر ناين