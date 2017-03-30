استقبل اليوم الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعداداً من الطلاب الفائزين في مسابقة انتل الفائزين، على مستوى الجمهورية لهذا السنة ،والتى أقيمت مؤخرا بمكتبة الاسكندريه ، وقام وكيل الوزارة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير.

وفى ذات السياق قام حمدي الغندور، مدير سنة التعليم السنة بالمديرية، بمشوفة مجموعة مدارس شوفة لإدارةغرب طنطا التعليمية.

حيث تفقد مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات ، وشدد على الاستمرار فى تطبيق الخطة العلاجية لبرنامج القرائية للصفين الأول، والثانى الإعدادى ، كما نبه على تفعيل الأنشطة ودورها فى بناء الشخصية وتنميتها ،كما تفقد مدرسة على محمد أحمد الإعدادية بنات ،ولاحظ ارتفاع نسبة الغياب ووجه بتفعيل الإنذارات والتواصل مع مجلس التأميناء للتسنةل مع الموقف ، مشددا على تفعيل الأنشطة المدرسية ، وغلق بوابة المدرسة طوال اليوم الدراسى.

المصدر : مصر ناين