تنظر محكمة استئناف قنا، برئاسة المستشار عادل عزت المحامى السنة الأول لنيابات قنا، السبت 1 إبريل، أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض أطفال داخل منزل تحت الإنشاء، بقرية الشيخ على الشوفة لمركز دشنا.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، تلقى إخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث، تفيد باختباء المتهم علاء وشهرته “وائل”، والصادر له قرار ضبط وإحضار فى واقعة استدراج طفلين إلى منزل تحت الإنشاء، وقام بهتك عرض الأطفال، وتهديدهما بفضح أمرهما فى حالة عدم الاستجابة له باستدراجهما أكثر من مرة.

وعلى الفور تشكل فريق كشف، قاده المقدم إبراهيم السبيلى رئيس مباحث مركز دشنا، والرائد محمود إسماعيل معاون المباحث، وتمكنت قوات التأمين من ضبط المتهم، بعد اختبائه فى المنزل بعد هروبه من القرية، عقب صدور قرار ضبط وإحضاره، وتنقله إلى محافظة الإسماعيلية.

وكان تقرير الطب الشرعى، فى واقعة هتك 4 أطفال، داخل قرية الشيخ على بمركز دشنا الخاصة بالقضية رقم القضية 9567 جنايات دشنا المقيدة برقم 3080 جنايات كلى، كشفت وجود سائل منوى على ملابس الأطفال، وأمرت النيابة باستدعاء المتهم بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية، لكنه لم يمتثل إلى قرار النيابة السنةة بالحضور لأخذ عينة السائل المنوى لمطابقتها بالموجود على جسم الأطفال.





المصدر : مصر ناين