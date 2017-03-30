وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الهيئة السنةة للإصلاح الزراعي بدمياط بسرعة صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين بالمحافظة .

واصدر بيان صادر عن محافظة دمياط أن الهيئة السنةة للاصلاح الزراعى قامت بصرف الأسمدة الكيماوية للمزارعين إبتداءا من 15 مارس والى أن الان.

وأكدت الهيئة فى تقريرها الأسبوعي أنه قد ور د للمديرية تقاوى الارز و الذرة التالية ” جيزة 178- سخا 101 – سخا 104 ) للأرز و( هجين فردى 314 – هجين ثلاثي 352 أصغر ” للذرة الشامية .