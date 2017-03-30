محافظ دمياط يوجه بسرعة صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين
واصدر بيان صادر عن محافظة دمياط أن الهيئة السنةة للاصلاح الزراعى قامت بصرف الأسمدة الكيماوية للمزارعين إبتداءا من 15 مارس والى أن الان.
وأكدت الهيئة فى تقريرها الأسبوعي أنه قد ور د للمديرية تقاوى الارز و الذرة التالية ” جيزة 178- سخا 101 – سخا 104 ) للأرز و( هجين فردى 314 – هجين ثلاثي 352 أصغر ” للذرة الشامية .
كانت ادارة الشؤن القانونية قد قامت بالمرور على حالات التعدي على الاراضي الزراعية بمركز كفر البطيخ للوقوف عل الاجراءات المتخذة حيال تلك التعديات ، وبالمرور تبين عدم تحرى الدقة فى اتخاذ الاجراءات بالنسبة لحالتي تعدى لاثنين من المواطنين بكفر البطيخ وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لمساحة ” 12 ط 2 فدان “مبوره وتم الاكتفاء بإنذار واحد لمساحة فدان .
وأقيم المهرجان ضمن فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة دوان وذلك بنادىالباشمهندسين بمدينة دمياط الجديدة بمشاركة أعدادا من القيادات التنفيذية والشعبية وبحضو النائبة ايفلين متى عضو مجلس النواب.
واصدر الباشمهندس سامى الجحر رئيس مجلس إدارة مركز رحمة لذوى الاحتياجات الخاصة لليوم السابع ان المركز يحرص سنويا على تنظيم احتفالية بهدف تمكين الأطفال ذوي متلازمة داون من إسماع صوتهم ومحاولة دمجهم بشكل كامل في المجتمع” ووجه الجحر الشكر لك من شارك الاطفال احتفالتهم وإدخال السرور فى نفوسهم.
الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة دوان
أعدادا من الحضور
جانب من الاحتفالية
المصدر : مصر ناين
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