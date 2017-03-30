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محافظ دمياط يوجه بسرعة صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين

منوعات
محافظ دمياط يوجه بسرعة صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الهيئة السنةة للإصلاح الزراعي بدمياط بسرعة صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين بالمحافظة . 

واصدر بيان صادر عن محافظة دمياط أن الهيئة السنةة للاصلاح الزراعى قامت بصرف الأسمدة الكيماوية للمزارعين إبتداءا من 15 مارس والى أن الان.

وأكدت الهيئة فى تقريرها الأسبوعي أنه قد ور د للمديرية تقاوى الارز و الذرة التالية ” جيزة 178- سخا 101 – سخا 104 ) للأرز و( هجين فردى 314 – هجين ثلاثي 352 أصغر ” للذرة الشامية .

 
كما شدد محافظ دمياط على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات الادارة المركزية لحماية الأراضي .

كانت ادارة الشؤن القانونية قد قامت بالمرور على حالات التعدي على الاراضي الزراعية بمركز كفر البطيخ للوقوف عل الاجراءات المتخذة حيال تلك التعديات ، وبالمرور تبين عدم تحرى الدقة فى اتخاذ الاجراءات بالنسبة لحالتي تعدى لاثنين من المواطنين بكفر البطيخ وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لمساحة ” 12 ط 2  فدان  “مبوره وتم الاكتفاء بإنذار واحد لمساحة فدان .

كما إحتفلت محافظة دمياط باليوم العالمى لمتلازمة دوان وذلك فى إحتفال كبير  نفذه مركز رحمة لذوى الإحتياجات الخاصة بالسنانية.

وأقيم المهرجان ضمن فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة دوان وذلك بنادىالباشمهندسين بمدينة دمياط الجديدة بمشاركة أعدادا من القيادات التنفيذية والشعبية وبحضو النائبة ايفلين متى عضو مجلس النواب.

واصدر الباشمهندس سامى الجحر رئيس مجلس إدارة مركز رحمة لذوى الاحتياجات الخاصة  لليوم السابع ان المركز يحرص سنويا على تنظيم احتفالية بهدف تمكين الأطفال ذوي متلازمة داون من إسماع صوتهم ومحاولة دمجهم بشكل كامل في المجتمع” ووجه الجحر الشكر لك من شارك الاطفال احتفالتهم وإدخال السرور فى نفوسهم. 

1- الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة دوان
الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة دوان

 

2- أعدادا من الحضور
 أعدادا من الحضور

 

3- جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 



المصدر : مصر ناين

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