انتهت أزمة نادى الترسانة مع مصلحة الضرائب، برفع الحجز عن أرصدة النادى فى البنوك، ل المديونيات المستحقة عن الشواكيش والتى تبلغ 42 مليون جنيها.

أكد أيمن على أمين صندوق النادى أنه كلف المدير المالى للنادى بإنهاء الأزمة مع الضرائب ، بسدد 250 ألف جنيه من حسابه الشخصى ، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على دفعات شهرية .

أضاف أمين الصندوق أنه لن يبخل على قلعة الشواكيش بأى مبالغ مالية ، لإخراجه من أى أزمة قد تواجهه ، مؤكدا ان الحجز سيتم رفعه خلال ساعات ، وبالتالى تنتهى أزمة رواتب الموظفين والسنةلين فى الترسانة .

يذكر أن مصلحة الضرائب حجزت على أرصدة النادى فى البنوك ل مديونيات تصل إلى 42 مليون جنيه منذ سنة 2003 .



خطاب رفع الحجز خطاب رفع الحجز

المصدر : مصر ناين