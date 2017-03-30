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رفع الحجز عن أرصدة الترسانة فى البنوك

منوعات
رفع الحجز عن أرصدة الترسانة فى البنوك

انتهت أزمة نادى الترسانة مع مصلحة الضرائب، برفع الحجز عن أرصدة النادى فى البنوك، ل المديونيات المستحقة عن الشواكيش والتى تبلغ 42 مليون جنيها.

أكد أيمن على أمين صندوق النادى أنه كلف المدير المالى للنادى بإنهاء الأزمة مع الضرائب ، بسدد 250 ألف جنيه من حسابه الشخصى ، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على دفعات شهرية .

أضاف أمين الصندوق أنه لن يبخل على قلعة الشواكيش بأى مبالغ مالية ، لإخراجه من أى أزمة قد تواجهه ، مؤكدا ان الحجز سيتم رفعه خلال ساعات ، وبالتالى تنتهى أزمة رواتب الموظفين والسنةلين فى الترسانة .

يذكر أن مصلحة الضرائب حجزت على أرصدة النادى فى البنوك ل مديونيات تصل إلى 42 مليون جنيه منذ سنة 2003  .

خطاب رفع الحجز
خطاب رفع الحجز

خطاب رفع الحجز

 

المصدر : مصر ناين

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