قرر اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية، عمل محضر انضمامى لجميع المشروعات ،ويتم ادراج فيه جميع المبالغ المالية المستحقة ،وميعاد سدادها لضمان عدم توقف المشروعات، وذلك حرصا منه على الانتهاء من المشروعات فى مواعيدها المحددها .

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقد برئاسة المحافظ بقاعة الاجتماعات، بديوان سنة المحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لتوريد محصول القمح ،بحضور اللواء طلعت منصور السكرتير السنة للمحافظة ، والمهندس قام بفتحى عبد الغنى السكرتير السنة المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية بالمحافظة ، واللواء إبراهيم عوض حكمدار تأمين الغربية عن وجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ ،على عدم خلط بين الأقماح البلدى والمستوردة ،مع تفادى وجود شون ترابية لضمان الحفاظ على القمح وتخزينه بشكل جيد ،مشددا على ضرورة التركيز على وجود المدارس الابتدائية والاعدادية داخل الكتلة السكنية .

وأصدر المحافظ تعليماته، بضرورة تشكيل لجان معاينة للأراضى المقترح اقامة مدارس عليها، ومراجعة أوراق المتبرعين ،وانهاء كافة الاجراءات والأوراق المطلوبة ،لسرعة البدء فى اقامة المدارس لتقليل الكثافة بالفصول .

كما ناقش المجلس الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاسثمارية لمحافظة الغربية ،حيث بلغت نسبة التنفيذ 62% ،وشدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة المشروعات فى المواعيد المحددة لها وسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات وتذليل كافة العقبات لضمان سير العمل وسرعة التنفيذ .

المصدر : مصر ناين