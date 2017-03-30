تمكنت مباحث التموين بمحافظة الفيوم، اليوم، من ضبط تاجر تموينى، بمركز إطسا، بحيازته 10 أطنان و200 كيلو من الدقيق البلدى المخصص للمخابز، وكميات من السكر والزيت والأرز التموينى المدعم، قبل تهريبه لبيعه فى السوق السوداء.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير تأمين الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالفيوم، بتمكن المباحث من ضبط (ربيع .أ.ع)، تاجر تموينى، بمركز إطسا، لحيازته وتجميعه سلعا تموينية مدعمة بدون وجه حق، لإعادة بيعها فى السوق السوداء، ضبط بحيازته 10 أطنان و200 كيلو دقيق بلدى مدعم، مخصص للمخابز البلدية المدعمة، والمستودعات، يصرف عن طريق البطاقات التموينية، و280 كيلو سكر تمويني، و108 زجاجات زيت مدعم، و140 كيلو أرز تموينى مدعم معبأ.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 6497 جنح مركز إطسا لسنة 2017 م، وأحيل إلى نيابة مركز إطسا، للتحقيق كما تم ضبط سيارتين نقل، تحملان 16 فحل بتلو دون الوزن القانونى، لنقلهم خارج المحافظة، بالمخالفة لقرار محافظ الفيوم.

وكانت الحملة التى شنتها مديرية التموين بالفيوم تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ضبطت السيارتين عند منطقة كوم أوشيم بطريق الفيوم-القاهرة الصحراوي، قبل نقل الماشية خارج المحافظة، وتحرر محضرين بالضبط رقمى 2233 إدارى مركز طامية، و2232 إدارى مركز طامية لسنة 2017م، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين