لقيت طفلة في الرابعة من عمرها مصرعها بقرية قلمشاة بمركز إطسا صعقا بالوزارة بعد أن عبثت بأحد الأسلاك الكهربائية الخاصة بجهاز التليفزيون، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم السنة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير تأمين الفيوم، إخطارا من مأمور مركز واجبة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم السنة، بوصول الطفلة (شهد عبدالرءوف.م.ط-4 سنوات)، ومقيمة بقرية قلمشاة، جثة هامدة، إثر إدعاء صعق كهربائي.

واصدر والدها إن الطفلة المتوفية، عبثت بأحد الأسلاك الكهربائية الخاصة بجهاز التليفزيون، مما أدى لصعقها بالوزارة ، وتوفيت إثر ذلك، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاتها.

وأكد تقرير مفتش الصحة، بأن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 6588 لسنة 2017 م، جنح مركز واجبة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين