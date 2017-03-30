أصدرت محكمة بحرينية الخميس أحكاما بالسجن وسحب الجنسية بحق ثلاثة من المواطنين ادينوا بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” بكرهة صدور أحكام بالاعدام بحق شخصين آخرين وبالسجن لفترات متفاوتة بحق 20 شخصا آخرين.

واصدر مصدر قضائى فى المنامة لوكالة فرانس برس إن المحكمة الكبرى الجنائية فى المملكة الخليجية حكمت على اثنين من المدانين بالسجن لعشر سنوات، بينما حكم على الشخص الثالث بالسجن لمدة 15 سنة.

وذكر المصدر القضائى أن المحكمة دانت المتهمين وجميعهم من الشيعة بالانضمام “الى جماعة إرهابية” وتلقى “التدريبات العسكرية على استخدام وتصنيع الاسلحة اللهيب ية والمتفجرات“.

وجاء فى الحكم ان أحد المتهمين تلقى “تدريبات عسكرية فى معسكرات حزب الله العراقي”، وانه تنقل ما بين العراق وإيران “والتقى بالعديد من العناصر الإرهابية وكلف من قبلهم بتنفيذ عمليات ارهابية حال عودته للمملكة“.

المصدر : مصر ناين