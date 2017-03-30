اجتمع زعماء الائتلاف الحاكم فى ألمانيا لمدة ست ساعات فى وزارة الخارجية، لمناقشة أحدث المبادرات البرلمانية فى المجلس التشريعى قبل الحملات الانتخابية، ووفقًا لصحيفة تيرا الإسبانية فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأعضاء حزبها الاتحاد الديمقراطى المسيحى، حققوا العديد من الأستقرار يات مع شركائهم فى أعداد من القضايا الخلافية.

وأكدت ميركل على فرض حظر دائم على زواج الأطفال، ونظام الأجر المتساوى للرجال والنساء، وتدابير لمكافحة الغش بين طالبى اللجوء، كما اتفقت على رفع ميزانية الوقاية من الأنشطة المتطرفة إلى 100 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أنه تم النقاش حول اتفاقات أخرى فيما يتعلق بأحكام الحد الأدنى لجرائم السرقة، وزيادة فترة عقوبة عمليات السطو على الشقق السكنية.

وأظهر ت الصحيفة، أنه لم يكن هناك أى طرح للقضايا الرئيسية بما فى ذلك الحد الأدنى للمعاشات، والحد الأدنى لأجور الخريجين الذى كان اقترحه الحزب الاشتراكى الديمقراطى أو زواج الشبه يين.

المصدر : مصر ناين