أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عن وصول دفعة جديدة من بطاقات الفيزا الكارت للمستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة ولا يمتلكون أى نشاط تجارى.

وأظهر الهجان، فى بيان له اليوم، أن أعداد البطاقات الجديدة التى وصلت بمديرية التضامن الاجتماعى بلغت 2204 لأصحاب مساعدات تكافل ليصل إجمالى أعداد الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة قنا إلى “121 ألف و611 أسرة مستفيدة”، مشيرًا إلى أن إصدار بطاقات الفيزا كارت جاء بعد عملية طويلة من فرز ومعالجة للبيانات الخاصة بالمتقدمين للتحقق من مدى صحتها وللتأكد من استحقاق الشخص المتقدم لتك المساعدة من عدمه ولتحقيق النتائج المستهدفة من البرنامج فى إطار من الدقة والشفافية.

وأشار المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعى تقوم الان بتسليم البطاقات الواردة للمواطنين المستفيدين فور وصولها عبر إلإدارات والوحدات الاجتماعية الشوفة لها بكافة مراكز ومدن المحافظة مضيفا انه من المقرر أن يتم الصرف عبر مكاتب البريد بدء من ابريل المقبل لافتا أن المديرية تقام بفتح أبوابها للتظلمات والشكاوى الخاصة بالبرنامج حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى الوحدات الاجتماعية الشوف لها وتسجيل الشكاوى الخاصة بهم.

المصدر : مصر ناين