أجرى فريق من الأطباء بمستشفى دمياط التخصصى جراحة ناجحة لطفل عمره 6 أيام مولود بعيب خلقى عبارة عن انسداد عظمى فى آخر قام بفتالى أن الأنف، والذى تسبب فى عدم القدرة على التنفس، ما ترتب عليه نقص نسبة الأكسجين فى الدم.

واصدر الدكتور محمد أسامة حجازى جراح الأنف والأذن لـ”اليوم السابع” أنه بعد مشوفة حالة الطفل تبين أنها تحتاج جراحة الان ة ودقيقة ل صغر سنه، مضيفًا أنه تم بالتنسيق مع الدكتور أحمد البلتاجي مدير المستشفى التخصصى بدمياط توفير مكان للطفل بالحضانة داخل مستشفى دمياط التخصصى، مشيرًا إلى أنه تطوع لإجراء الجراحة للطفل وعمره الآن ٦ أيام فقط وقام بتخدير الحالة الدكتور أمجد خلف أخصائى التخدير بالمستشفى.

وأضاف حجازى أن حالة الطفل مطمئنة وحالته الصحية مستقرة ويخضع للمشوفة والعلاج بمستشفى التخصصى، مشيرًا إلى أن هذه هى الحالة الثانية التى يجرى فيها جراحات مماثلة لأطفال بالمستشفى.



الطفل بعد إجراء العملية



الطفل صاحب الـ6 أيام

المصدر : مصر ناين