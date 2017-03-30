وزير الدفاع الإيرانى يصف الأمريكيين باللصوص المسلحة ويطالبهم بمغادرة الخليج
طالب وزير الدفاع الإيرانى، حسين دهقان، الولايات المتحدة الأمريكية بمغادرة مياه الخليج العربى والابتعاد عن إثارة القلق فى دول المنطقة.
ووفقا لوكالة فارس وصف الأمريكيين باللصوص المسلحون والجهلة، قائلا: “هل من المعقول أن ينتظر السارق المسلح، الذى يدخل بيتا غريباً أن يفرش له السجاد الأحمر؟ إنها لوحشية من صنف جديد.
وأضاف: “ماذا يفعل الأمريكيون فى الخليج؟ عليهم مغادرة المنطقة فورا، وذلك لتجنب إزعاج دول المنطقة”.
المصدر : مصر ناين
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