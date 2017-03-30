طالب وزير الدفاع الإيرانى، حسين دهقان، الولايات المتحدة الأمريكية بمغادرة مياه الخليج العربى والابتعاد عن إثارة القلق فى دول المنطقة.

ووفقا لوكالة فارس وصف الأمريكيين باللصوص المسلحون والجهلة، قائلا: “هل من المعقول أن ينتظر السارق المسلح، الذى يدخل بيتا غريباً أن يفرش له السجاد الأحمر؟ إنها لوحشية من صنف جديد.

وأضاف: “ماذا يفعل الأمريكيون فى الخليج؟ عليهم مغادرة المنطقة فورا، وذلك لتجنب إزعاج دول المنطقة”.

المصدر : مصر ناين