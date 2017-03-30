تمكن، قبل قليل، رجال مباحث البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من ضبط زعيم أخطر تشكيل عصابى للإتجار بالسلاح وبحوزته 4 بنادق آلية وfn و958 طلقة جرينوف.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز واجبة كوم حمادة برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع الكشف الجنائى والمقدم هانى صبحى وكيل فرع الكشف والرائد محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة، بالإشتراك وضباط الإدارة السنةة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة، مفادها قيام كل من ” محمد ف ع ” عاطل ، و”أحمد م ع ” عاطل ( هارب )، و”منصور م ع ” عاطل ( هارب ) ومقيمين قرية كفر غرين دائرة المركز بالاتجار بتكوين تشكيل عصابى بزسنةة الأول للتجارة فى الأسلحة اللهيب ية الغير مرخصة.

وبتقنيين الإجراءات تمكن رجال مباحث البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة ، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من استهداف محل إقامتهم وضبط المتهم الأول وبحوزته ( 4 ) أسلحة نارية، عبارة عن ( 2 ) بندقية آلية، وبندقية FN ، وبندقية خرطوش عيار 12 تركى الصنع، و( 352 ) طلقة آلية، و( 60 ) طلقة آلية كاشفة، و( 6 ) طلقات خرطوش عيار 12، و ( 50 ) طلقة 9 مم، و( 150 ) طلقة عيار 5. 56 × 60 ، و(150) طلقة نورس، و( 135) طلقة FN ، و( 15 ) طلقة جرينوف، وخزينة طبنجة 9 مم، وخزينة بندقية آلية، و( 3 ) جراب طبنجة بإجمالى ( 958 ) طلقة مختلفة العيار.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة والذخائر بالاشتراك مع المتهمان الهاربان بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة السنةة.

ومن جانبه، كلف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة إدارة الكشف الجنائى بضبط المتهمان الهاربان.