قررتالباشمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، مجازاة 319 موظف من السنةلين بالوحدات المحلية بمركز ايتاى البارود وإدارات الخدمة المدنية به والمستشفى السنة بجزاءات تتراوح بين يوم وثلاثة ايام نظير الإهمال والتراخي في العمل.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنالباشمهندسة نادية عبده قررت أيضًا مجازاة 39 موظف بالوحدات المحلية بمركز كوم حمادة بذات الجزاءات المشار إليها لإهمالهم فى أداء العمل.

كانتالباشمهندسة نادية عبده قد أحالت عدة تقارير للجان المشوفة للإدارة السنةة للشئون القانونية بالمحافظة برئاسة محمد هنداوى للتحقيق فيها، وشددت على مشوفة الانضباط الإدارى يوميًا بنطاق المحافظة تحقيقا للصالح السنة.

المصدر : مصر ناين