أناب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، الدكتورة سحر الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد لحضور المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الشركة الراعية لجولة كأس أوروبا أبطال الدوري في نسخته الحادية عشر بالقاهرة، والمقرر انعقاده ( بفندق فور سيزون نايل بلازا ) في الحادية عشرة من صباح يوم الخميس المقبل ( الموافق 6 من أبريل 2017 ) ويحضره نجم مانشيستر يونايتد ريان جيجز سفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يأتي المؤتمر الصحفي ضمن جولة الكأس الأوروبية بالقاهرة التي تستغرق يومي 5 و 6 إبريل في إطار جولة عالمية تشمل دول : بنما وجامايكا وكولمبيا والهند وفيتنام ، وتتضمن جولة القاهرة زيارة الأهرامات والمتحف الوطني المصري إضافة إلى المؤتمر الصحفي وحفل خاص تحت سفح الأهرامات.

وكان الاتحاد المصري قد رحب باختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القاهرة كمحطة رئيسية لجولة الكأس الأوروبية عبر العالم استثمارا للحدث دعائيا في تنشيط السياحة ، حيث خاطب لتحقيق هذا الهدف كلا من وزارتي الآثار والسياحة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والهيئة السنةة للاستعلامات ، كما خاطب وزارة الداخلية لضمان توفير الحماية التأمينية لوفد الاتحاد الأوروبي ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

و يضم وفد الاتحاد الأوروبي الذي يصل القاهرة على 3 دفعات يومي 3 و 4 إبريل كلا من : الانجليزي كريستيان ثامبتون والإيرلندي جيل بركينز والنيجيري ايمانويل اورياخل والانجليزيان ميتثوي ميد واوبري هورتن والأمريكي ايملي فافريت.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن قام بجولة مماثلة في القاهرة سنة 2009.

المصدر : مصر ناين