بالصور مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية للطائرة الشاطئية
أسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 31 مارس الجارى الى أن 2 إبريل القادم على ملاعب نادى 6 أكتوبر عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بمنافسات الرجال ، بجانب منتخبات كل من نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا .أما المجموعة الثانية فتضم كلا من ، موزمبيق و توجو و الكونغو الديمقراطية والسودان .
بينما شهدت قرعة منافسات السيدات وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى أيضا بجانب كل من: المغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا ، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من توجو و موزمبيق و السودان و جنوب أفريقيا .
و حضر الإجتماع الفنى الذى شهد القرعة كلا من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقته لإتحاد الكرة الطائرة و معه أعضاء المجلس و مصطفى القاضى المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و عبد الناصر خطاب رئيس نادى 6 أكتوبر و حسن أحمد رئيس لجنة حكام أفريقيا و العالم و مصر و هانى فكرى المدير الإدارة لمنتخب الفراعنة .
الإجتماع الفنى
قرعة البنات
قرعة السيدات
منتخب مصر
نتخب المغرب
جانب من الإجتماع الفنى
المصدر : مصر ناين
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