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بالصور مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية للطائرة الشاطئية

منوعات
بالصور مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية للطائرة الشاطئية

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 31 مارس الجارى  الى أن 2 إبريل القادم على ملاعب نادى 6 أكتوبر عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بمنافسات الرجال ، بجانب منتخبات كل من نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا .أما المجموعة الثانية فتضم كلا من ، موزمبيق و توجو و الكونغو الديمقراطية والسودان .


بينما شهدت قرعة منافسات السيدات وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى أيضا بجانب كل من: المغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا ، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من توجو و موزمبيق و السودان و جنوب أفريقيا .

و حضر الإجتماع الفنى  الذى شهد القرعة كلا من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقته لإتحاد الكرة الطائرة و معه أعضاء المجلس و مصطفى القاضى المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و عبد الناصر خطاب رئيس نادى 6 أكتوبر و حسن أحمد رئيس لجنة حكام أفريقيا و العالم و مصر و هانى فكرى المدير الإدارة لمنتخب الفراعنة .

 

الإجتماع الفنى
الإجتماع الفنى
قرعة البنات
قرعة البنات

قرعة السيدات
قرعة السيدات

منتخب مصر
منتخب مصر

نتخب المغرب
نتخب المغرب

جانب من الإجتماع الفنى
جانب من الإجتماع الفنى

 

المصدر : مصر ناين

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