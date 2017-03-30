أسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 31 مارس الجارى الى أن 2 إبريل القادم على ملاعب نادى 6 أكتوبر عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بمنافسات الرجال ، بجانب منتخبات كل من نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا .أما المجموعة الثانية فتضم كلا من ، موزمبيق و توجو و الكونغو الديمقراطية والسودان .



بينما شهدت قرعة منافسات السيدات وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى أيضا بجانب كل من: المغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا ، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من توجو و موزمبيق و السودان و جنوب أفريقيا .

و حضر الإجتماع الفنى الذى شهد القرعة كلا من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقته لإتحاد الكرة الطائرة و معه أعضاء المجلس و مصطفى القاضى المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و عبد الناصر خطاب رئيس نادى 6 أكتوبر و حسن أحمد رئيس لجنة حكام أفريقيا و العالم و مصر و هانى فكرى المدير الإدارة لمنتخب الفراعنة .



الإجتماع الفنى



قرعة البنات

قرعة السيدات

منتخب مصر

نتخب المغرب

جانب من الإجتماع الفنى

المصدر : مصر ناين