شهدت مقاطعة كونار المضطربة فى شرق أفغانستان مجددا قصفا مدفعيا من الجانب الآخر من خط دوراند الحدودى مع باكستان، حيث سقطت عشرات القذائف فى منطقتين بها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية عن مسؤولين محليين قولهم إن القصف المدفعى وقع فى منطقتى ساركانو وخاس كونار بشرق أفغانستان، .

وأكد المتحدث باسم واجبة مقاطعة كونار، فريد الله دهقان، أن أكثر من 70 قذيفة مدفعية سقطت على المنطقتين .. لافتا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار جانبية نتيجة للقصف.

ويأتى هذا القصف فى الوقت الذى وجهت فيه النظام الأفغانية فى وقت سابق من هذا الشهر مذكرة رسمية إلى مجلس التأمين الشوف للأمم المتحدة للشكوى من تزايد القصف المدفعى من قبل الجيش الباكستانى فى المقاطعات الشرقية من البلاد الواقعة على طول خط دوراند.

وذكرت النظام الأفغانية فى مذكرتها أن 1266 قذيفة مدفعية تم إطلاقها على المقاطعات الشرقية منذ شهر يناير الماضى وتسببت فى وقوع خسائر بشرية للسكان. كما تضمنت المذكرة معلومات عن نزوح أكثر من 400 عائلة ل القصف.

وقد اشتدت حدة التوترات بين كابول وإسلام آباد عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية المميتة فى كلا البلدين اللذين يتهم كل منهما الآخر بإيواء إرهابيين على أراضيه.

المصدر : مصر ناين