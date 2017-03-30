أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، أنه سيتم تزويد واحة سيوة، بوحدة خاصة لعلاج أمراض الدم ومعمل كامل قريبا، تلبية لطلب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وكذلك افتتاح عيادة رمد كاملة خلال أسابيع، وتجهيزها بمعدات استقدمتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الدفاع من ألمانيا، وتطوير مستشفي سيوة المركزي، لافتا إلي أن ذلك يتم بتوجيه قائد يدعمنا ورئيس دولة قوي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في كلمته لأهالي سيوة، خلال زيارته نائبا عن رئيس الوزراء للمشاركة في مؤتمر توقيع عقود الاستثمار وافتتاح مصنع تمور سيوة.

ونقل وزير الصحة تحيةالباشمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لأهالي مطروح وسيوة، مشيدا بما يتم في مطروح وسيوة من تنمية، من بينها مصنع التمور، الذي يعد عملا ضخما، خاصة وانه يعمل وفقا للاشتراطات الصحية ذات الجودة العالية.

واصدر “راضي” إن ما نسلكه اليوم من انجاز وتنمية، سبقنا له الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمره الاقتصادي، بتوجيه النظر للمنطقة الغربية، والتي لم يسبق أن كان بها هذه التنمية، لافتا إلي أن الوزراء الموجودين الآن في سيوة، جاءوا لمشاركة الأهالي ومعرفة طلباتهم، قائلا:” متواجد اليوم أنا ووزير السياحة لكشف كيفية تحويل سيوة إلى مركز عالمي للسياحة الاستشفائية بما فيها من عيون مياه ورمال، وسنجرى وراء للتسويق لها خلال الفترة المقبلة وتنميتها.

المصدر : مصر ناين