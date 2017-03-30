شنت مديرية تأمين الغربية حملة تأمينية، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة التأمينية ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وشارك فى الحملة ضباط إدارة الكشف الجنائى، برئاسة العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع التأمين السنة والتأمين المركزى، وأسفرت عن ضبط 4021 هاربًا من أحكام وتحصيل 79 ألف جنيه غرامات، وضبط 86سيارة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير والتصالح فى 430 مخالفة مرورية وتحصيل 64 ألف جنيه غرامات.

وتم ضبط 7 قضايا سلاح نارى و 8 قضايا مخدرات وضبط 41 قطعة سلاح أبيض بأعداد 41 قضية و33 مسجلًا جنائيًا و462 قضية مرافق سنةة و63 قضية تموينية متصنف ة، تم إخطار اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية بنتائج الحملة، وباشرت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين