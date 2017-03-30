نفى المتحدث الرسمى باسم مجلس الشورى السعودى، محمد المهنا، صحة التقارير التى تم تداولها والتى أفادت بإقرار المجلس لنظام يسمح بقيادة المرأة للسيارة فى المملكة.

واصدر المتحدث باسم مجلس الشورى السعودى عبر صفحة المجلس الرسمية على موقع المدونات المصغرة “تويتر” اليوم، الخميس، ونقلتها وسائل إعلام سعودية: “يُشير المهنا إلى أن رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ لم يُدل بأى تصريحات صحفية لأى وسيلة إعلامية عن الموافقة على قيادة المرأة للسيارة.”

واصدر المهنا: “لم يصرح المتحدث باسم مجلس الشورى بأى حديث عن قيادة المرأة وشدد على أنه لم يصدر من المجلس قرار بهذا الشأن،” وأوضح المتحدث باسم المجلس عن استغرابه لما احتوته التقارير المتداولة على “معلومات مغلوطة،” ورأى أن ذلك يُشير إلى “عدم إلمام” كاتب الخبر بنظام المجلس”.

المصدر : مصر ناين