تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، يرافقه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ووزراء السياحة والزراعة والتنمية المحلية، والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى سيوة المركزى، وأمر بصرف مكافأة شهراً للسنةلين بالمستشفى لانتظامهم فى العمل وللمستوى التى ظهر عليه.

ووجه وزير الصحة بمنح المستشفى جهاز “سى إرم”، لأشعة العظام لأهميته لمرضى جراحة العظام، وجهاز آخر للكشف المبكر عن فيروس سى.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الصحة، للمشاركة فى مؤتمر توقيع عقود استثمارية وافتتاح مصنع تمور سيوة، وذلك نائبا عن رئيس الوزراء.

وزير الصحة يتفقد مستشفى سيوة المركزى

وكيل وزارة الصحة بمطروح يعرض موقف المستشفى على الوزير

وزير الصحة يقرر صرف مكافأة شهر للسنةلين بمستشفى سيوة

وزير الصحة يوجه بتوفير جهاز اشعة وآخر لفيروس سى بالمستشقى

المصدر : مصر ناين