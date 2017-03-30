اصدر الدكتور عادل انور وكيل وزارة الطب البيطرى ،أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ببؤر الإصابة ،مشيرا إلى أنه تم تحصين نحو 110 الآف رأس للأبقار والجاموس ،والأغنام والماعز منذ بداية السنة الجارى ،والى أن الآن.