الطب البيطرى ٥ حالات إصابة بالحمى القلاعية بالقليوبية
سجلت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ،خلال الشهر الجارى 5 حالات إصابه جديده بالحمى القلاعية، بمعدل حالتين بقرية ميت السباع وحالة واحدة ،بكل من البرادعة بالقناطر الخيرية وميت كنانه بطوخ ،وكفر لو زكرى ببنها ،ليصل إجمالى الإصابة بالمرض إلى 11 حالة على مستوى الاقليم.
اصدر الدكتور عادل انور وكيل وزارة الطب البيطرى ،أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ببؤر الإصابة ،مشيرا إلى أنه تم تحصين نحو 110 الآف رأس للأبقار والجاموس ،والأغنام والماعز منذ بداية السنة الجارى ،والى أن الآن.
المصدر : مصر ناين
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