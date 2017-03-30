لقى مندوب مبيعات مقيم بمدينة الفيوم مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عودتها للخلف بمستودع شوف للشركة التى يعمل بها بقرية أبو عش بمركز أطسا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى مدير تأمين الفيوم قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول الفيوم بورود إشارة من إحد المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم بوفاة المواطن “حمادة س ر” 35 سنة مندوب مبيعات بشركة صناعات غذائية، وكان قد دخل المستشفى بإدعاء إصابته فى حادث تصادم.

وبسؤال والده، أكد أنه أثناء تواجد ابنه فى مستودع شوف للشركة التى يعمل بها بقرية أبو عش بمركز أطسا صدمته السيارة رقم ف س 2961 الشوفة للشركة قيادة “محمود م ع” 27 سنة سائق بالشركة ومقيم بقرية قلمشاة أثناء رجوعه للخلف، وبضبط السائق المتهم وسؤاله أكد أن الحادث وقع دون قصد منه، وتحرر المحضر رقم 16654 لسنة 2017 واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين