كرم مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، برئاسة الدكتور أحمد فوزى، صباح اليوم الخميس، أعدادًا من سيدات المجتمع، فى اليوم العالمى للمرأة، بحضور أعداد من قيادات المجتمع، ومشبه المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور رفيق خليل نقيب الأطباء، والدكتور عمر الإبراشى، مدير المؤسسة العلاجية فى الإسكندرية، فى حفل قدمته الإعلامية أمل صبحى كبيرة مذيعات قناة الإسكندرية، وكانت ياسمين الخيام بين المكرمات.

وتم تكريم أول سيدة ترأس كلية الإسكندرية، الدكتورة هند حنفى، والسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، والمستشارة سوزان عبد الرحمن فهمى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور نيهال الشقنقيرى، طبيبة العيون التى تجرى جراحات مجانية للأطفال، والمطربة المعتزلة، ياسمين الخيام ابنة الشيخ محمود الحصرى، وندى ثابت المرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام ضمن ألف سيدة.

واصدر ت هند حنفى رئيس كلية الإسكندرية، إن تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان مميزًا لها، لأنه قدر حفاظها على كلية الإسكندرية فى أحداث ثورة يناير.

وطالبت حنفى، بدعم المرأة وتكريمها، وخاصة أم الشهيد وزوجته التى عانت الكثير، مشيرة إلى جهد المجلس القومى للمرأة للعمل على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكدت حنفى ضرورة توعية المرأة لخوض انتخابات المحليات، لانها مرحلة مهمة فى طريق مصر لدفع عجلة التنمية التى تسير عليها.

فيما استنكرت سميرة عمر، قلة أعداد الوزراء السيدات فى النظام المصرية، مع وجود أعداد كبير من السيدات الكفء الذين يستحقون مكانة ومنصب وزير ومحافظ.

فيما وجهت ياسمين الخيام، اللوم على وسائل الإعلام على عدم تسليطه الضوء على النماذج الجيدة للمرأة، وتركيزه على الأدوار السيئة فى المسلسلات والأفلام، بما يشوه صورة مصر فى الخارج.

واصدر ألكسندر بيدروس، المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للإسكان، إن الصندوق المرأة ودعمها فى سنة المساواة بين المرأة والرجل فى مصر، والذى يعد أيقونة لبداية جديدة فى حياة المرأة المصرية، وخاصة وأنها الكثير منهن تعول أسرتها.

وأضاف ألكسندر وجود العديد من البرامج لدعم المرأة، أهمها حل مشكلة الزيادة السكانية، وعمل عدة استراتيجات لتنظيم الأسرة، وكذا العمل على تقدم تصنيف المرأة وزيادة نسبة تعليم المرأة والفتاة المصرية.

من جانبه اصدر أحمد فوزى مدير المركز، إنه لا يمكن إنكار بذل الجهود الكثيرة فى جميع أنحاء العالم وفى مصر على وجه الخصوص لتعزيز وضع المرأة ومع ذلك فما تم تحقيقه على أرض الواقع لايلبى التوقعات، ومن هذا جاءت فكرة إنشاء مركز الإسكندرية الإقليى لصحة وتنمية المرأة كمركز حكومى رائد فى النهوض بالمرأة عن طريق إجراء البحوث والتدريب الطبى جنبًا إلى جنب مع برامج تنمية وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أنه لا صحة حقيقة بدون تنمية.



الدكتور هند حنفى أول رئيس كلية فى الإسكنردية



الدكتور أحمد فوزى مدير المركز



تكريم الدكتورة هند حفنى



السفيرة منى عمر



تكريم السفيرة منى عمر



المستشارة سوزان عبد الرحمن

المصدر : مصر ناين