قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، إجراء التحقيقات مع أعداد ١٧ من المتغيبين والمنصرفين من العمل، بدون تصريح في أعداد من مراكز الشباب والوحدات المحلية والصحية، والنوبتجيات والعطلات، كذلك التحقيق مع مسئولي كلا من الوحدة المحلية المغلقة بالمحلاوي، بمركز الجمالية والوحدة الصحية المغلقة بميت عاصم.

وأظهر بيان لمحافظ الدقهلية منذ قليل إن هذه القرارات جاءت بعد استعراضه التقرير الميداني للإدارة السنةة للمشوفة، الذي قدمه السيد صبح مدير الإدارة للمرور، على أعداد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة شملت السنبلاوين، الكردي، ميت سلسيل، تمي الأمديد، المنزلة، منية النصر، دكرنس، شربين.

وقد شدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار جهود المشوفة الميدانية، للوقوف على مدى انضباط السنةلين بالقطاعات المختلفة، والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة، وكذلك مدى التزامهم بأعمال النوبتجيات الليليلة والعطلات.

المصدر : مصر ناين