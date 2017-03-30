عقد الدكتور محمد القناوى، رئيس كلية المنصورة، اجتماع مع الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة لكشف تفاصيل التعاون مع كلية مانشستر بإنجلترا فى تخصص التجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد فى إطار نشاط كلية المنصورة على مستوى التعاون الدولى، بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وذكر بيان للكلية اليوم، أن الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة عرض تفاصيل زيارة كلية مانشستر فى إنجلترا لكشف سبل التعاون والبرامج المشتركة والخطوات التى قام بها الدكتور أحمد عبيد وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث لكشف تفاصيل التعاون.

وأشار الدكتور أحمد عبيد، إلى أن كلية مانشستر أرسلت خطابًا تؤكد فيه على رغبتهم فى استمرار التعاون التعليمى والعلمى بشكل جاد لبرنامج مانشستر مت بحيث يكون فى شكل مشروعات كشفية مشتركة وتدريس مشترك وإنشاء درجات تعليمية وعلمية جديدة فى تخصص التجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد وكذلك برامج التدريب المشترك، لافتًا إلى أن الجانب الانجليزى حرصهم على تفعيل تبادل الأساتذة والطلاب لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأكد الدكتور محمد القناوى رئيس كلية المنصورة، على أهمية الاستفادة من الخبرات الأجنبية وخاصة وأن للكلية تجربة جيدة مع كلية مانشستر فى الطب وهناك برنامج مانشستر لطب الأسنان والذى يتم تفعيله مع بداية السنة الدراسى القادم، إضافة إلى أهمية الشراكة العلمية مع كبرى الجامعات الدولية وعقد اتفاقيات تعاون بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق مكتب العلاقات الدولية بكلية المنصورة.

من ناحية أخرى افتتحت كلية المنصورة، اليوم المؤتمر الثانى “الأشعة التداخلية فى علاج الأورام”، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأشعة والطب النووى، برئاسة الدكتور طلال سنةر ومقرر المؤتمر الدكتور محمد الرخاوى وبحضور طارق الدياسطى رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب النووى.

ويهدف المؤتمر إلى توضيح دور الأشعة التداخلية فى التحكم بمريض السرطان بالاضافة إلى القاء الضوء على الأساليب والاتجاهات الحديثة وآخر التطورات فى هذا الاتجاه، وتلقى جلسات المؤتمر المختلفة الضوء على الطرق الشائعة فى استخدام الأشعة التداخلية.

المصدر : مصر ناين