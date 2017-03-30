مددت محكمة الكيان الصهيونى ية الخميس اعتاصدر الكيان الصهيونى ى-أمريكى يشتبه بأنه يقف وراء توجيه عشرات التهديدات لمؤسسات يهودية فى الولايات المتحدة، الى أن 6 من أبريل المقبل.

وأكد محامى الفتى امام محكمة ريشون لتسيون قرب تل ابيب ان موكله (18 سنةا) يعانى من التوحد وورم فى الدماغ.

اعتقل الفتى فى 23 من مارس الماضى، واعتقل والده ايضا فى اطار التحقيق.

واطلق سراح الوالد بينما يتواصل التحقيق الذى يتم بالاشتراك مع مكتب التحقيقات الفدرإلى (اف بى آي)، بينما تم فرض امر حظر نشر يتعلق بهويتهما.

ويأتى اعتاصدر الفتى بعد سلسلة من التهديدات استهدفت مؤسسات اميركية يهودية منذ بداية السنة منذ تولى الجمهورى دونالد ترامب الرئاسة فى 20 كانون الثاني/يناير.

وليس هذا الاعتاصدر الأول من صنف ه المتعلق بقضية التهديدات التى تلقتها مراكز يهودية.

واعتبر البعض أن الخطاب اللهيب ى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ادى إلى تقوية اليمين المتطرف وتحريك مشاعر معاداة الأجانب.

وكان مكتب التحقيقات الفدرإلى (اف بى آي) اوقف فى بداية مارس صحافيا سابقا يبلغ 31 سنةا ويشتبه بتوجيهه ثمانية تهديدات على الاقل من 100 تلقتها مدارس ومراكز اجتماعية ومؤسسات يهودية فى الاسابيع الاخيرة، ما اثار المخاوف من تصاعد معاداة السامية فى البلد.

واعتاصدر فتى يهودى ل عشرات من هذه التهديدات ادى إلى تعقيد الامور.

ويبدو الدافع غير واضح، الا أن محامية الفتى شيرا نير تحدثت الخميس عن حالته الصحية، مشيرة أنها قد تكون وراء قيامه بذلك.

أظهرت المحامية امام المحكمة صورة لما يبدو على انه ورم فى البعض الايمن من دماغ الفتى، ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل الطبية.

واصدر ت امام المحكمة “الورم متواجد فى مكان من الخطير للغاية اجراء عملية فيه”، مؤكدة ان موكلها يعانى ايضا من التوحد.

وبحسب المحامية، فان الفتى غط فى النوم بينما كان يخضع للتحقيقات مع الواجبة، ما ادى إلى اعتداء رجال الواجبة عليه واصيب بكدمات فى وجهه.

ونفت الواجبة هذه الادعاءات.

وأمر القاضى الواجبة بتزويد مصلحة السجون بملفات الفتى الطبية.

ويشتبه بان الشاب المقيم فى جنوب اسرائيل يقف خلف تهديدات مماثلة فى كل من أستراليا ونيوزيلندا.

وتشتبه الواجبة ايضا بوقوفه وراء تهديد بالقنبلة على متن طائرة شوفة لشركة “دلتا” الامريكية فى فبراير 2015، الامر الذى ادى إلى قيامها بهبوط اضطراري.

المصدر : مصر ناين