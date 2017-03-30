تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط صاحب مصنع لتجميعه كميات من زيت الطسنة السابق استخدامه، وإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين بالبدرشين، وضبط بحوزته 15 طن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجيمع “رأفت.ع” مالك مصنع بالبدرشين لكميات من زيت الطسنة سبق استخدامه فى مصانع الشيبس وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين.

وبالحصول على إذن من النيابة تم مداهمة المصنع وضبط المدير المسئول عنه ويدعى “حسن.م” وعثر على 15 طن زيوت طسنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين