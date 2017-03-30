شهد مركز شباب كفر الشيخ، اليوم الخميس ، حفل تكريم 150 من قائدات الحركة الإرشادية، ب5 قطاعات الحاصلات على الدورة المتقدمة ” الوطنية ” ،بجمعية المرشدات بمحافظة كفر الشيخ، بحضور فاتن فاروق رئيس جمعية المرشدات المصرية المركزية ، ونادية مصطفى سالم رئيس جمعية مرشدات كفر الشيخ ، وبيثنة المليجي مفوضة البرامج بجمعية المرشدات بكفر الشيخ ، وزينب السكري مفوضة التدريب ، ونيرة فاروق مفوضة الخدمة السنةة ، وحسين الزمراني مدير سنة الجمعية ، وأشرف صحصاح رائد الحركة الكشفية بكفر الشيخ وراعي الأنشطة، وابراهيم الحزاوي رئيس جمعية الكشافة الجوية ، وحسين غازي عضو مجلس إدارة الجمعية الجوية.

أكدت فاتن فاروق المهدي، رئيس جمعية المرشدات المركزية ، أن الأثار السياحية بمحافظة كفر الشيخ تستحق الإهتمام من جمية المرشدات المصرية ، مشيرة إلى أن قائدات الجمعية المصرية للمرشدات ستنظم رحلات سياحية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة .

اصدر ت نادية مصطفى سالم رئيس جمعية مرشدات كفر الشيخ، أنه تم تكريم 105 من الحاصلات على الدورة المتقدمة ،لقائدات الوحدات الإرشادية بمحافظة كفر الشيخ ،ب5 قطاعات هي قطاع بيلا وقطاع كفر الشيخ وقطاع سيدي سالم ، وقطاع الحامول ، وقطاع الرياض.

وأضاف أشرف صحصاح رائد الحركة الكشفية بكفر الشيخ، أن الدورة المتقدمة الوطنية للحركة الكشفية، هي الأولى التي تشهدها المحافظة ،وسيتم عقد دورات لتكريم القائدات ،بجمعية المرشدات بالمحافظة ،لتشمل جميع القطاعات التي تضمهم محافظة كفر الشيخ .

واصدر حسين الزمراني مدير جمعية المرشدات بكفر الشيخ، ل ” اليوم السابع “، إن مجلس إدارة جمعية المرشدات ،سيعقد اجتماعاً ،لتحديد موعد الدورة القادمة لقطاعات قلين ودسوق وفوه ومطوبس ، والمستهدف من قائدات الحركة الإرشادية 100 قادة 4 قطاعات.



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جانب من التكريم



أعضاء الكشافة



مجلس إدارة كشافة كفر الشيخ



تكريم احدى القائدات



تكريم قائدة بكشافة كفر الشيخ

المصدر : مصر ناين