قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حلمى قنديل ببراءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة” هيروين”.

وترافع عن المتهم المحامى بالنقض شعبان سعيد، والذى دفع ببطلان إجراءت الضبط والتفتيش وما تلاها من إجراءات، وعدم معقولية الواقعة طبقًا لما جاء بأقوال الضابط مجرى التحريات، وقصور تحريات المؤسسات التأمينية، كما دفع بكيدية البلاغ، وقصور التحقيقات على أقوال الضابط.

وكانت المؤسسات التأمينية قد ألقت القبض على الفنان هيثم محمد أثناء استقلاله سيارته بمدينة بدر بتهمة حيازة مواد مخدرة “هيروين” وأحيل للنيابة السنةة التى أخلت سبيله بكفالة مالية، وفور اكتمال أدلة الثبوت إحالته إلى الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

المصدر : مصر ناين