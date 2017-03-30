زار اللواء أيمن الملاح، مساعد الوزير، مدير تأمين الدقهلية، الأسر المسيحية القادمة من منطقة شمال سيناء إلى مدينة المنصور ة فى أعقاب الحوادث الإرهابية، ورافقه اللواء أحمد صالح، نائب مدير التأمين، والعقيد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة والمقدم محمد شمس – رئيس قسم حقوق الإنسان.

وشارك فى الزيارة الرائد وائل شكرى، والرائد محمد صبرى – رئيس قسم الإعلام والعلاقات، والنقيب إيمان وجدى – رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وضابطات قسمى حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة، لزيارة ثلاث أسر مسيحية وهم ( أسرة سمير رمزى لبيب وزوجته منى ملطى حنا – أسرة سامى شفيق وزوجته ماريان إبراهيم سعد- أسرة عماد كوين جيد سام وزوجته شيرين نصحى نبيل شحاته)، بحضور وفد من الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا داود مطران المنصورة.

ونقل مدير التأمين تحيات الوزير وإهتمامه، وتم تقديم بعض الهدايا الرمزية لهم. وتقديم مؤسسات الوزارة المختلفة للدعم النفسى والمجتمعى لهم، الاستعداد التام لأسرة مديرية تأمين الدقهلية وعلى رأسها اللواء مدير تأمين الدقهلية لتقديم العون فى أى مجال يسهم فى تخفيف وإزالة الضرر النفسى والمجتمعى لهم.



الضابطات مع الأسر القبطية



مدير التأمين مع الأسر القبطية



مدير التأمين بمنزل الأسر القبطية



أثناء تقديم بعض الهدايا للأسرة القبطية



وصول مدير التأمين إلى منزل الأسر القبطية



مدير التأمين أثناء الترحيب بالأسر القبطية



مدير التأمين ومرافقية يصلون لمنزل الأسر القبطية



الأسر القبطية تستقبل مدير التأمين



مطران المنصورة يستقبل مدير التأمين



مدير التأمين مع مطران المنصورة بمنزل الأقباط

المصدر : مصر ناين