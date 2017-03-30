أصدرت شركة أبل تحديثا جديد لهواتف الآيفون الخاصة بها، وهذا بعد انتشار تقارير عن وجود بعض البرمجيات الخبيثة التى تصل للمستخدم وتطلب منه المال من أجل قام بفتح متصفح الهاتف، وليس هذا فقط بل كان هناك شاشة منبثقة وهمية تدعى أن صاحب الهاتف يصل إلى مواد إباحية غير قانونية أو موسيقى مقرصنة ولا يمكن إزالتها.

وطالب المهاجمون المستخدمين بـ100 جنيه إسترلينى فى شكل بطاقات هدايا “اى تيونز” من المستخدمين، وتم رصد تلك البرمجيات لأول مرة من قبل الباحثون فى شركة التأمين الشهيرة “لوكوت”، التى اصدر ت أن البرمجيات الخبيثة الغرض منها هو تخويف الضحية للدفع من أجل قام بفتح المتصفح قبل أن يدرك أنه لم يكن عليه دفع أى أموال.

ووفقا لماء جاء على موقع bbc البريطانى، قام بفتحديث أبل الجديد عالج هذا الأمر، واصدر “آلان وودوارد،” خبير التأمين السيبرانى فى كلية سورى أن هناك شعورا دائما بأن نظام تشغيل أبل أكثر تأمينا بشكل سنة، ولكن شبه هذه الحوادث تعكس حقيقة أنه لا يوجد شىء محصن تماما.

المصدر : مصر ناين