لا أعترف بثورة 25 يناير ومخدتش عزا أمى لها

أتمنى زيارة مبارك

الحضرى سلاحه القرآن مش العفاريت

واجهت الموت 3 مرات ل مهنة التدريب

نطقت الشهادة 14 مرة أثناء تدريبى الإسماعيلى

لو مكنتش مدرب كنت هبقى “مدرس عربى”

لو ضاعت فرصة المونديال المرة دى تبقى “خلصت”

أسالوا مسئولى الزمالك أنا فين من تدريب الفريق الأبيض

دور الرجل الثانى فى الزمالك “مرفوض”

المدرب الأجنبى الأنسب للزمالك لأن الوطنى “مالوش ضهر”

رفضت العمل مع شوقى غريب فى المنتخب

حسام غالى عمل “حاجة جامدة” مع الفراعنة

باسم مرسى أخطأ 3 مرات فى حق الفراعنة

” لا أعترف بثورة 25 يناير ولم أتقبل العزاء فى والدتى لها، وأتمنى زيارة الرئيس الأسبق مبارك، وأرفض انضمام عماد متعب للزمالك، وباسم مرسى أخطأ فى حق الفراعنة 3 مرات”.. بهذه المفاجآت والاعترافات المدوية تحدث طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش ونجم الزمالك مع “اليوم السابع”، فى حوار لا تنقصه الصراحة ..

* ماتقييمك لفريق الطلائع منذ توليك المسئولية ؟

الفرقة مقدمة موسم جيد وفى مساندة من الإدارة والجهاز الإدارى وكنت مشوفهم قبل تولى المسئولية بحكم أننى كنت بدربهم الموسم الماضى، ونجحت فى إدخال بعض العناصر البعيدة عن المشاركة شبه إسلام جمال، وتم ضمه لمنتخب المحليين وهسامى وحسن يوسف كانا بعيدين عن الفورمة وتم إعادتهما للصورة مرة أخرى.

*تولى تدريب الطلائع فى منتصف الموسم مهمة صعبة ماتعليقك ؟

أنا مش غريب على الطلائع والموضوع بالنسبالى لايحتاج وقت وعارف كل اللاعبين .

*ماذا ينقص فريق الطلائع ويحتاج للتدعيم فى الصيف ؟

الصفقات ستكون محدودة نحتاج ضم مهاجم أفريقى قوى أو محلى على مستوى عالى، بخلاف ذلك كل المراكز سنةرة بالعناصر المتميزة .

*ماذا ينقص الطلائع للمنافسة على درع الدورى ؟

المنافسة على اللقب تحتاج صنف ية معينة من اللاعبين وتحتاج أيضاً التوفيق من كل عناصر المنظومة .

*هل يمكن للطلائع هذا الموسم إنهاء المسابقة فى المربع الذهبى ؟

ليه لأ ، الأمر يتطلب مجهود وتركيز من اللاعبين والجهاز الفنى فى الأسابيع المقبلة .

* هل ترحب بالاستغناء عن أحد اللاعبين حال تلقيه عرض مغرى ؟

الطلائع قصته سهلة يشترط فقط اتباع الطرق الشرعية لمخاطبة النادى وأيمن حفنى لاعب الزمالك الحالى والطلائع السابق تم منحه الفرصة كاملة للاحتراف الخارجى .

*ما آخر تطورات ملف تمديد تعاقد نجوم الطلائع ؟

تم تجديد عقد حسن يوسف لمدة خمس مواسم ومحمد بسام لمدة أربع مواسم ويتبقى فقط أحمد عيد عبد الملك وأعتقد أن الملف منتهى باستمراره مع الطلائع لمدة موسم .

*لو عاد بك الوقت هل تختار مهنة التدريب مرة أخرى ؟

نعم.. لأنى أعشقها ومع ذلك تعرضت للموت لها 3 مرات ، فلقد حدثت لى غيبوبة 3 مرات كدت أن أفقد فيها حياتى المرة الأولى كانت أثناء تدريبى فى الإسماعيلى، وزوجتى وابنى عبد الرحمن كانوا جانبى ونطقت الشهادة 14 مرة ، والمرة الثانية كنت فى السعودية وكنت بمفردى فى الغرفة وأنقذنى طبيب الفريق ، والمرة الثالثة كنت فى زيارة لشقيق زوجتى فى أحد المستشفيات ولم أتحمل المشهد وسقطت أرضاً ومن يومها لم أدخل أى مستشفى لأنى بشعر بخوف شديد وكنت أنوى زيارة الاعلامى عمرو أديب فى أزمته الصحية ولكن تراجعت وأرسلت له باقة ورد .

*لماذا لم تفكر فى المناصب الإدارية أو الإعلام ؟

لم لو أكن لاعب كرة فى الزمالك ثم مدرب كنت سوف أكون مدرس لغة عربية بحكم شهادتى ليسانس لغة عربية ، وممكن أفكر فى الإعلام بعد سن الستين مش دلوقتى .

*مارأيك فى منتخب المحليين ؟

فكرة كويسة لاسيما أن الكاف ينظم لها بطولة وكنت أنادى بتطبيقها من فترة طويلة لتساعد المنتخب الأول فى اكتشاف المواهب .

*بمناسبة منتخب مصر هل ترى الظروف الحالية تخدم كوبر ؟

بصراحة هو ذكى وواقعى وعنده دماغ وماشى بطريقته وفكره ويقدم نتائج متميزة .

*وماذا لو فشل فى الصعود لمونديال روسيا 2018 ؟

الناس هتزعل شوية وتنسى بس القصة أن الفرصة دى لو ضاعت مش هتتكرر تانى ومش هنصعد للمونديال لان المرة دى هى الأقرب .

*كيف ترى فرصة المقاصة فى الاستمرار بملاحقة الأهلى ؟

ليه لأ ، فريق كامل معه جهاز فنى محترم .

* هل بات الاهلى الاقرب للفوز بالدورى ؟

مازال الأمر مبكراً فمازال هناك مباريات كثيرة فى المسابقة .

*مافرصة الزمالك فى التتويج باللقب هذا الموسم ؟

موجودة ، النسبة بتاعت ربنا ، اللاعيبة ومجهودهم فى الملعب هو اللى يحكم .

*هل تؤيد رجوع الجماهير للمدرجات ؟

أتمنى عودتها ولكن صعب فى الوقت الحالى .

*ماذا ينقص الزمالك للرجوع للبطولات ؟

الهدوء فقط هو ماينقص الزمالك وكان السر فى تتويجه بالدورى والكأس الموسم قبل الماضى .

*متى يتولى طارق يحيى تدريب الزمالك ؟

لما ربنا يأذن ، أتمنى السؤال ده ينتقل للمسئولين فى الزمالك لانى معنديش إجابة .

*من تراه الانسب لتدريب الزمالك المدرب الاجنبى أم المحلى ؟

الاجنبى طبعاً لأن كل شىء بيتوفر ليه وبيكون رحيله صعب إنما المحلى سهل الاستغناء عنه .

*هناك انتقادات دائمة لمحمد حلمى ومحمد صلاح لتولى تدريب الزمالك أكثر من مرة ماتعليقك ؟

لا أعلم دوافعهم ولكنى أراها مواقف تحترم ، ناس بتضحى بتاريخها وأسمائها من أجل الزمالك وحب الزمالك وفى النهاية هذه أشياء بينهم وبين رئيس النادى

*هل تقبل بدور الرجل الثانى فى الزمالك ؟

لأ طبعا ، المرحلة دى عدت أنا عندى 55 سنة

*هناك مدربون فى الزمالك تخطوا هذا العمر ومازالوا يقبلون بمنصب الرجل الثانى ؟

ضاحكاً .. كل واحد وعلامه بقى

*أين طارق يحيى من تدريب منتخبات مصر ؟

أترشحت كتير أولها منتخب 95 الذى دربه علاء ميهوب ولم يحدث اتفاق لانى طالبونى بترك الإعلام والتحليل وكان الفى المقابل المادى غير مناسب ، وتانى مرة تم ترشيحى مدرب سنة لمنتخب مصر الأول قبل قدوم شوقى غريب وكان فى اختلاف على المدير الفنى قولتلهم لو أجنبى أنا موافق لو مصرى أنا مش موافق فاصدر ولى شوقى غريب فرفضت فى عهد جمال علام ، وقولتلهم أساعد مدرب أجنبى كبير ليه اسم هذا مقبول إنما شوقى غريب زميل وله كل الاحترام ، وعرض عليا أخيراً منتخب 99 وكان فى مفاضلة مع أحد المدربين وكنت مدرب للشرقية ولم يحدث اتفاق .

*هل فقدت الأمل فى تولى تدريب الفراعنة ؟

كل شىء نصيب وأنا مش مستعجل .

*ماردك على الاتهامات التى تطارد أسامة نبيه باضطهاد لاعبى الأهلى ؟

كلام فارغ ، أسامة طيب جدا ومالوش فى المؤامرات أنا عاشرته عن قرب لاعب ومدرب وكنت بدربه فى الاتصالات والزمالك ، معندوش حتة الخبث ده .

*فى رأيك لماذا اصدر نجوم الاهلى هذا الاتهام ؟

لا أعلم ولكنى أثق جيداً أن نبيه لم يفعل ذلك ، ومفيش مدرب عاقل يقدر يعادى نجوم الاهلى أو الزمالك فى المنتخب لأنه هايفقد كتير جداً .

*كيف ترى إستبعاد حسام غالى من الفراعنة ؟

كنت أتمنى وجود غالى فى المنتخب ، لأن الفريق فنياً يحتاج قائد شبه ه ، ولكن أكيد عمل حاجة ضايقت كوبر جدا .

*وماذا عن باسم مرسى ؟

باسم غلط ثلاث مرات فى حق المنتخب ، مرة فى تصريحه “مش مشوف والله ” والثانية لما عمله إعلان وثبت التهمة عليه والثالثة فى مباراة غانا.

*ما سر أزمات باسم مرسى فى رأيك ؟

باسم عايز “كبير” يأخد بإيده فى كل القرارات .

*هل توافق على انضمام عماد متعب للزمالك ؟

لأ ، أنا مش مع انضمامه للزمالك وتركه للأهلى ، لازم يحافظ على تاريخه الى أن لو مش بيلعب فى الاهلى ، مع احترامى ليه بلاش تضيع تاريخك وتحط نفسك فى اصدر ب مؤمن زكريا مع الزمالك ورضا عبد العال مع الأهلى.

*هل يتخذ قرار الاعتزال أفضل ؟

لأ ، يكمل فى الاهلى أحسن .

*ماذا عن فرص الزمالك فى البطولة الافريقية هذا الموسم ؟

موجودة شبه الأهلى ، الناديان كبار القارة الافريقية .

*كيف شوفت قرار جوزيه باعتزال التدريب ؟

زعلت جدا ، لأنه من أفضل المدربين الذين جاءوا لمصر .

*ماهى المراكز التى يحتاج الزمالك لتدعيمها ؟

مركز رأس الحربة وأعتقد أن خاما بيليات مهاجم صن دوانز الجنوب أفريقى مهاجم قوى يحتاجه الزمالك .

*هل يتعرض الزمالك لظلم تحكيمى ؟

كل الأندية تتعرض للظلم من التحكيم وأيضاً كلهم بيستفادوا من التحكيم وليس الزمالك فقط .

*جهاد جريشة كان متحيز فى مباراة الزمالك والمقاصة ؟

لأ غلطة بشرية واردة جدا .

*ما المطلوب للتسنةل مع الحكام ؟

الهدوء والثقة والمساندة الدائمة لهم وهما لازم يتحدوا .

*هل تتوقع نجاح تجربة الفيديو ؟

هتفشل لأنها فى مصر .

*هل انتهت أزمتك مع مرتضى منصور ؟

ليس لدى أزمات مع المستشار مرتضى منصور ، كانت سحابة صيف وعدت والراجل عملى ملعب باسمى شكرته عليه كثيراً .

*هل ترحب بزيارة الرئيس الأسبق مبارك لو أتيحت لك الفرصة ؟

ياريت

* لماذا ؟

لازم مبارك يقدر ، عندى قناعة أن أى فرد من القوات المسلحة لابد أن يقدر فما بالنا بالشخص اللى كان القائد الاعلى للقوات المسلحة وكان قائد سلاح الطيران فى حرب أكتوبر ، وأى إنسان مهما كان الى أن لو عسكرى شارك فى حرب أكتوبر فله كل التقدير والاحترام ومقبول منه أى شىء إلا لو أخطأ ، ومبارك القضاء أثبت براءته ف تعظيم سلام .

*البعض يهاجم ثورة 25 يناير ماتعليقك ؟

أنا لم أعترف بها أساساً ، ومن ساعة ماقامت وأنا متشائم ، أنا مخدتش عزاء أمى ل الثورة ، كان فى حظر تجوال .

*فريقك المفضل عالميا؟

ريال مدريد

*شبه ك الأعلى فى التدريب ؟

شخصية مورينيو تعجبنى ، وجرأة وتكتيك كونتى تخطفنى .

*أفضل حارس مرمى فى مصر ؟

عصام الحضرى ، لأنه عنيد وسلاحه القرآن مش العفاريت ولن يعتزل دلوقتى خالص .

المصدر : مصر ناين