أمر المستشار أحمد بدران وكيل أول نيابة مدينة نصر بحبس خادمة وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار شريكهم الهارب بتهمة سرقة مجوهرات واموال تقدر بـ5 ملايين جنيه من شقة رجل أعمال.

وكشفت تحقيقات أحمد بدران وكيل النائب السنة، أن المتهمة كانت تعمل عند رجل أعمال وزوجته وتركتهم منذ فترة، واتفقت مع صديقها على سرقة الشقة لعلمها بوجود مجوهرات وأموال داخل الشقة.

واستغلت المتهمة عدم وجود زوج المجنى عليها وصعدا المتهمان الآخران بينما هى ظلت تراقب المكان أسفل العقار ثم اقتحم صديقها وشريكه الشقة وتعدوا بالضرب على الخادمة الجديدة التى تعمل فى المنزل وهددوا المجنى عليها بالأسلحة البيضاء واستولوا على المجوهرات والأموال، وفورا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على الخادمة وصديقها الذى اعترف فى التحقيقات على المتهم بأنها حرضته على سرقة شقة المجنى عليها لعلمها بوجود مجوهرات فى الشقة.

المصدر : مصر ناين