فاز جاسر رياض عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عضو اتحاد السلة ، بمنصب نائب اللجان الأوليمبية الأفريقية للمنطقة الخامسة ” الأنوكا ” بالتزكية ، بعد تنازل منافسيه ، على هامش الجمعية العمومية التى تقام بمقر اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة وتستمر الى أن 1 أبريل المقبل.

جاء فوز رياض بعد تنازل المرشحان ضده ، وهما كل من رئيس اللجنة الأوليمبية التنزانية ، ورئيس الأوليمبية البورندية ونائب رئيس الجمهورية ، حيث تنازلا عن الترشح أمام جاسر رياض ، ليفوز بالتزكية بمنصب نائب رئيس الأنوكا .

وشهدت الاجتماعات حضور كل من لازنا بالمفو رئيس اتحاد المنطقة الخامسة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجنة الأوليمبية الجزائرية، بالإضافة إلى مندوبي دول الاتحاد.



الجمعية العمومية للانوكا



جانب من الجمعية العمومية



حطب وجاسر رياض

المصدر : مصر ناين