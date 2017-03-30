انتهى الطفل محمد “سنة ونصف” الذى تعرض للتعذيب على يد مالك عقار بالمرج، وإصابته بحروق خطيرة ل خلافات مع والده، من إجراء عمليتى ترقيع بمستشفى الأزهر الجامعى بالكتف.

أكد التقرير الطبى للطفل بعد العملية، على استقرار الحالة الصحية للطفل، وننشر فيديو للطفل بعد انتهاء الفريق الطبى من إجراء العمليات، واستقرار حالته الطبية.

وعلى جانب آخر، تواصل نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، رئيس النيابة، التحقيق فى الواقعة، حيث أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، واستكمال التحقيقات فى القضية.

تعود الواقعة، حينما قام “كمال.س” –مالك عقار بالمرج-، بإلقاء كوب شاى مغلى على الطفل محمد ووالده عمر، أثناء مرورهما من أمام منزله، انتقامًا من الوالد ل رغبة مالك العقار فى طرد والد الطفل من الشقة التى استأجرها منه.

وأكد والد الطفل فى بلاغه أن “كمال.س” استعان بأعداد من البلطجية لإجباره على ترك المنزل، لتأجيرها لآخر بملبغ أكبر رغم سريان عقد إيجاره للشقة، وتعمد إذائه أكثر من مرة.

المصدر : مصر ناين