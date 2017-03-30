تلقى الشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر خلاله عن تعازيه وتعازى الشعب السعودى فى وفاة الشيخ حمد بن سيف الشرقى نائب حاكم الفجيرة.

وعبر العاهل السعودى خلال الاتصال -بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”- عن حزنه الشديد برحيل فقيد الإمارات الكبير داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

المصدر : مصر ناين