أكدتالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أهمية ودور المؤتمرات العلمية المتخصصة والندوات فى تبادل الخبرات، وإعداد الكوادر الطبية وتأهيلها لتقديم خدمة علاجية تليق بالمواطن المصرى والوقوف على أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية للأمراض مع تنمية الوعى الصحى للتسنةل مع العديد من الامراض وطرق الوقاية منها.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الأول لمرضى السكر بمحافظة البحيرة، الذى نظمته مديرية الصحة وحضره نخبة من اساتذة السكر وأمراض الباطنة وأساتذة الطب بكلية الاسكندرية ومستشفى دمنهور التعليمى وحضور الدكتورة علا خير الله مساعد وزير الصحة ومدير وحدة الأمراض غير المعدية بالوزارة والأطباء يسرى نصيف و طلعت عبد العاطى ويحيى غانم وعلى عبد الرحيم.

وناقش المؤتمر أهم طرق العلاج والتشخيص الحديثة والخروج بتوصيات تساعد الهيئة الطبية بكافة مؤسساتها فى الكشف عن المرض وتوفير العلاج المناسب والناجح وطرق الوقاية منه.

وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة ورئيس المؤتمر، أنه تمت الموافقة على إنشاء مركز طبى متخصص للكشف المبكر وعلاج مرض السكر بالبحيرة بمستشفى كفر الدوار، سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل والخدمات الطبية ليكون المركز الثالث على مستوى الجمهورية بجانب عيادات الكشف المبكر الموجودة بالمستشفيات المركزية بالمحافظة لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة تكاتف كافة الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لمكافحة مرض السكر، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة سباقه فى دعم المنظومة الصحية وإطلاق العديد من المبادرات وايجاد الحلول للمشاكل الصحية شبه ما حدث فى انهاء والقضاء على قوائم الانتظار لمرضى فيروس C.

المصدر : مصر ناين