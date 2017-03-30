اصطحب حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى 20 لاعبا إلى برج العرب لبدء معسكره المغلق والذى سيقام بفندق توليب داخل استاد برج العرب استعدادًا لمباراة الفريق أمام نظيره إنبى، ضمن فعاليات الأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الاحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وجاءت قائمة الفريق كالتالى: أحمد عبد الفتاح، أحمد بوسكا، أسامة عزب، عمرو موسى، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، فريد شوقى، أحمد سالم صافى، سيد عبد العال، ومحمد الشامى، أحمد قطاوى، أحمد شكرى، أحمد كابوريا، عبد الله بيكا، هيرمان كواو، أحمد جمعة، عبدالله جمعه، سعيد مراد، احمد شرويد،اسلام صلاح . ويدخل المصرى مباراة انبى وفى جعبته 40 نقطة محتلاً المركز الرابع بجدول المسابقة.

يذكر أن مباراة انبى تعد البروفه الاخيرة لفريق المصرى قبل التوجه الى اوغندا لملاقاة فريق كامبالا سيتى فى مباراة الذهاب فى دور الـ٣٢ مكرر من الكونفدرالية الافريقية يوم 8 ابريل بمدينة كامبالا الاوغندية.

المصدر : مصر ناين