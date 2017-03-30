اصدر طارق مرتضى المتحدث الإعلامى لنقابة الموسيقيين إن النجمة أنغام احترمت القانون بانسحابها من حفل أضواء المدينة، وذلك لأن الجهات المنظمة لم تقوم بالحصول على تصاريح من النقابة والمصنفات لإقامة الحفل وهو المخالف للقانون، وأضاف مرتضى أن النجم وائل جسار يجب أن يدفع المنظمون عنه رسوم نسبة للنقابة باعتباره أجنبيا إضافة إلى رسوم للقوى السنةلة والمصنفات وهو أيضا ما لم يحدث.

وأكد النجم اللبنانى وائل جسار، لـ”اليوم السابع”، أنه اعتذر عن حفل أضواء المدينة، الذى كان مقررا إقامته الليلة فى شرم الشيخ، بعد انسحاب واعتذار النجمة أنغام، والتي قامت بالإعلان عن انسحابها من إحياء حفلها الذى كان من المقرر إقامته الليلة بمدينة شرم الشيخ، حيث نشرت أنغام، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، “تنويه مهم.. نظرًا لعدم التزام الجهة المنظمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحبة حفل أنغام ووائل جسار بشرم الشيخ من حيث إرسال تذاكر الطيران ودفع أجور الموسيقيين والفنانين وتوفير الإقامة وعمل تصاريح الحفل.. كما هو متفق عليه، فجراء ذلك لن يتسنى لنا السفر وإقامة الحفل، وهذا توضيح من جانبنا”.





المصدر : مصر ناين