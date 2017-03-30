ذكرت الإذاعة اليابانية، اليوم الخميس، أن النظام من المقرر أن تمدد عقوباتها الأحادية الجانب التى تفرضها على كوريا الشمالية لمدة سنتين إضافيتين والتى ستنتهى صلاحيتها الشهر القادم.

ولفتت الإذاعة إلى أن العقوبات تشمل حظرًا شاملاً على التجارة مع كوريا الشمالية ومنع جميع السفن التى دخلت الموانئ فى كوريا الشمالية من الرسو فى الموانئ اليابانية.

وكانت اليابان قد قررت تشديد عقوباتها ضد كوريا الشمالية ديسمبر الماضى عقب قيام البلاد بتجارب نووية وإطلاق صواريخ، وواصلت كوريا الشمالية أنشطتها الاستفزازية حيث قامت فى الشهر الجارى بإطلاق أربعة صواريخ باليستية يعتقد أن ثلاثة منها سقطت فى منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية اليابانية.

المصدر : مصر ناين