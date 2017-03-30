اصدر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن الجميع في الفريق يتسنةل بمبدأ واحد هو العدل ولا يوجد هناك أي مجال للظلم أو غياب الشفافية، موضحاً أنه يمنح الفرصة لمن يستحقها ولن يتردد في عقاب أي مُخطئ مهما كان اسمه أو مكانته بالفريق.

وأكد حسام البدري لـ”اليوم السابع” أنه طالب جميع لاعبي في الفريق بضرورة الاجتهاد والتركيز في الملعب والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، لأن هذا سيكون السبيل الوحيد للمشاركة في المباريات ونيل رضا وقناعة الجهاز الفني.

كانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً واضحاً داخل الأهلي ل تصريح متعب بأنه سيرحل إذ لم يُشارك فى المباريات، وتأكيد قام بفتحى أنه تلقى عرضاً رسمياً من أهلى جدة السعودى فى يناير الماضى، وتأكيده أيضاً على أن عبد الحفيظ لم يذكر الحقيقة وأخفى وجود عرض سعودى لاستعارته فى يناير الماضى.

وأظهر حسام البدرى أن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من خطورة اختراق الحظر الإعلامى المفروض عليهم حالياً، مُشيراً إلى أن الجهاز أغلق تماماً ملف الأزمات الأخيرة ولم يعد يفكر إلا فى الارتباطات المقبلة وأولها لقاء الداخلية بعد غد السبت بالدورى.

وأظهر المدير الفني للأهلي أن جلسة الأمس بين الجهاز الفني واللاعبين شهدت تأكيد الجميع على “طى” صفحة الخلافات والتركيز فى الفترة المقبلة وأن قرار مشاركة أى لاعب حق أصيل للجهاز الفنى.

المصدر : مصر ناين