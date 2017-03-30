تمكنت مديرية تأمين القليوبية من ضبط عاطل ينصب على المواطنيين بمرور شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد حسن مكاوى مدير مرور شبرا الخيمة بالواقعة.

ورود بلاغ من شبرا الخيمة بضبط سعيد “م” 59 سنةًا بدون عمل، حال تواجده بوحدة مرور شبرا الخيمة وقيامه بالنصب على المواطنين وايهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم نظير مبلغ مالى، وضبط بحوزته مبلغ مالى 165 جنيهًا،صورة شهادة جيش، صورة بطاقة رقم قومى، مستخرج بيان نجاح، شهادة إتمام مرحلة الثانوية السنةة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5941 جنح قسم إول شبرا الخيمة لسنة 2017م.

كما تم ضبط محمد ع 32 سنةًا عاطل، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف بشارع 15 مايو دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بدون وجه حق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8164 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2017م.

فيما تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مصنع بسطرمة من لحوم مجهولة المصدر بشبرا الخيمة، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، تم تحويل اللحوم على الطب البيطرى للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.