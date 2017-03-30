أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أنها تسير قدما فى خططها لخفض أعداد الجنود فى الجيش، بعد إعلان الرئيس شى جين بينغ سنة 2015 أن جيش التحرير الشعبى سيسرح 300 ألف جندى، على أن تتم العملية بنهاية 2017 حسبما ذكرته شبكة سكاى نيوزعربية .

واصدر المتحدث باسم وزارة الدفاع والكيان، إن هناك “تدابير مفصلة” وضعت لعمليات التخفيض، لافتا إلى أن “الأمور تسير بشكل سلس”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: “هذا السنة سيحقق الجيش أهدافه المحددة وفق الجدول الوقتي”.

وتأمل الصين أن تؤدى هذه الإجراءات إلى توفير تمويل أكبر لأسلحة متطورة عالية التقنية لقواتها البحرية والجوية، وجيش أصغر حجما وأكثر قدرة استراتيجية، على الرغم من الصعوبة التى تواجهها لحل مشاكل الجنود الذين سرحتهم فى الفترة السابقة.

وشهدت البلاد فى فبراير الماضي، تظاهرات لمحاربين قدامى فى الجيش، على مدى يومين مطالبين بمستحقاتهم المالية التقاعدية المتأخرة، فى موجة جديدة من الاحتجاجات التى تسلط الضوء على الصعوبات التى تشوب التسنةل مع الجنود المسرحين.

المصدر : مصر ناين