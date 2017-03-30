أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بيان منذ قليل، ردا على ما نشره اليوم السابع أمس لفيديو مدرس بمدرسة الرأس السوداء الصناعية الثانوية يوضح ضبط كمية من المخدرات والأسلحة البيضاء فى حقائب الطلاب .

و اصدر ت المديرية فى البيان الرسمى :”أنه إيماءًا للفيديو المنشور باليوم السابع أمس الأربعاء والخاص بمدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية، تم تشكيل لجنة بتعليمات جمعه ذكرى وكيل أول الوزارة وبرئاسة عادل عبد الوارث مدير سنة التعليم الفنى وعضوية الاتصال السياسى بالمديرية وتأمين المديرية وعضو من الشئون القانونية للتحقيق فى القضية”.

وشوف البيان: “وكشفت التحقيقات أن مضمون الفيديو من أسلحة وأدوات أخرى تم جمعها عن سنوات كثيرة ادعى المعلم محمد الغول أنها تم ضبطها مع الطلاب على مدار السنوات منذ سنة 2002 والى أن تاريخه مع اتخاذ إجراءات انضباطية ضد الطلاب دون المساس بمستقبلهم التعليمى “

وأضاف بيان المديرية :”المدرس أقر فى التحقيق أنه احتفظ بها فى منزله وعند تصوير الفيديو أحضرها إلى المدرسة لتصويرها ثم أعادها لمنزله مرة أخرى وعند الفحص تبين عدم وجود أى من الأسلحة المنشورة بدولاب المعلم وأقر بحيازته لها فى منزله الخاص وتم نشر الفيديو عن طريق اتصالات آخرين بمؤسسات إعلامية وتم تحويل الأمر برمته للشئون القانونية فى القضية رقم 27 / 329 / 2017، كما تم إبلاغ جميع الجهات الرسمية والسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

المصدر : مصر ناين